Anpfiff: Heißes Match um die Finanzen des Landes

In der Verteidigerrolle: Landesrat Ludwig Schleritzko samt seiner ÖVP-Mannschaft und der Riege der FPÖ auf der Bank. Im Angriff vor allem die SPÖ, die dem Zahlenwerk die Rote Karte zeigen will. „Kapitän“ Sven Hergovich nutzt die Debatte als politische Steilvorlage. „Wir sind gegen den von Schwarz-Blau geplanten Ausverkauf der landeseigenen Bauspardarlehen an Finanz-Haie.“