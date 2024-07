Mit Krone+ alle EM-Emotionen GRATIS im ePaper!

Schreibt unsere Nationalmannschaft am Dienstagabend in Leipzig Fußball-Geschichte? Wie es unseren EM-Stars rund um Michael Gregoritsch, Patrick Pentz und Marco Arnautović im mit Hochspannung erwarteten Achtelfinal-Match gegen die Türkei ergangen ist, können Sie am Mittwoch GRATIS und OHNE Anmeldung in der EM-Sonderbeilage der „Krone“ im ePaper lesen.