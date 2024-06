Tier-Kindergarten bei Tina Rosner in Nickelsdorf

Bald sind „Lissy“ und „Sissy“ aber groß genug, dass sie wieder ausziehen können. Dann holt sie wieder der Jäger, der sie gefunden hat und bringt die beiden in ein Freigehege in der Steiermark, wo sie ein schönes Leben, fernab von Autos und Jagd haben dürfen. Spenden oder ein Einkauf jeden Samstag und Sonntag am Grenzflohmarkt in Nickelsdorf (außer letztes Wochenende im Monat) sind als Hilfe immer gerne gesehen!