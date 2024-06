Mit der Steirerkrone beim Achtelfinale mitfiebern!

Die „Krone Fanzone on tour“ trug die rot-weiß-rote Euphorie seit Start der EM in die steirischen Bezirke – und auch weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus! Bei unseren Stationen in Graz, Leoben, Seiersberg-Pirka oder zuletzt in Hartberg, wo der Hauptplatz beim Einzug der Österreicher ins Achtelfinale überging, feierten die Fußball-Fans ein EURO-Fest mit der „Krone“.