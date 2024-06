Spielberg: Das erste Training ab 12.30 Uhr LIVE

Vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg deutet alles auf ein Duell der ziemlich besten Feinde hin. Denn anders als in den vergangenen Jahren reist Red-Bull-Dominator Max Verstappen nicht als haushoher Favorit zum Heimrennen in die Steiermark, dessen guter Freund und Rivale Lando Norris war zuletzt im McLaren etwas schneller unterwegs als der Serienweltmeister der Formel 1. Trotzdem gewann der fehlerfreie Verstappen die letzten beiden Rennen in Kanada und Spanien.