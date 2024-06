Fleischlose Kochlehre: Das sagt die Community

Ab 2025 wird es die Möglichkeit einer fleischlosen Kochlehre geben. Damit wird auf die erhöhte Nachfrage von pflanzlichen Speisen in Gastronomiebetrieben und auch auf die Bedürfnisse der Lehrlinge und der Betriebe eingeganen. In der „Krone“-Community wird dieser Vorstoß allerdings eher skeptisch betrachtet. Was unsere Leser dazu sagen, lesen Sie hier.