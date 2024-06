Harry Kane wehrt sich gegen Kritik aus der Heimat

Die Three Lions haben die Gruppe C zwar gewonnen, dabei aber nur zwei Tore in drei Spielen erzielt. Der Bayern-Torjäger erinnerte sich an die vergangenen Jahre und die gelungenen K.-o.-Spiele des EM-Zweiten von 2021. Kane nannte explizit die Duelle mit Deutschland (2:0) und der Ukraine (4:0) bei der EM 2021 oder den Vergleich mit Senegal (3:0) bei der WM 2022. Diesmal geht es am Sonntag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Gelsenkirchen gegen die Slowakei. Der Turnierbaum sieht sehr günstig aus, schließlich sind in Gastgeber Deutschland, Frankreich und Spanien alle weiteren großen Favoriten in der anderen Turnierhälfte.