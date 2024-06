Suri Noelle: Das steckt hinter ihrem neuen Namen

Suri feierte Abschluss, Cruise bei Swift in London

Dass Cruise an dem Leben seiner Tochter auch jetzt nicht teilhaben will, das zeigte der Action-Star am Wochenende deutlich. Denn während Suri in New York freudestrahlend und mit einer stolzen Mama ihren Abschluss feierte, genoss der 61-Jährige in London lieber das Konzert von Taylor Swift im Wembley-Stadion.