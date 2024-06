Horner sieht ein: Strafe für Max „unvermeidlich“

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte der 26-Jährige Strafversetzungen in Kauf genommen, ließ sich jeweils in Spa-Francorchamps nach hinten reihen, da die Chancen, auf dem belgischen Ring eine Aufholjagd zu starten, größer sind als auf den meisten anderen Strecken. 2022 raste Verstappen von Rang 14 zum Sieg, im Jahr darauf triumphierte er von Startplatz sechs aus. Der Grand Prix von Belgien steigt am 28. Juli, drei Stationen müsste der WM-Leader bis dahin noch mit seinem aktuellen Motor meistern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...