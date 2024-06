Beach-Hit in Baden – bei Jubiläum ist vieles neu!

Los geht‘s! In Baden dreht sich bis Sonntag wieder vieles um den Beachvolleyball-Klassiker. Am Donnerstag steigen die Damen, am Freitag die Herren in den Hauptbewerb des World-Tour-Futures ein. Österreichs Duos visieren im Weilburgpark bei der 20. Auflage des Turniers jeweils den Titel an.