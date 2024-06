„Wo ist Hummels?“ Abwehr lässt Nagelsmann bangen

Nagelsmann hat die aktive Vorbereitung der Nationalmannschaft auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark ohne Antonio Rüdiger aufgenommen. Der 31-jährige Innenverteidiger fehlte am Mittwochvormittag in Herzogenaurach auf dem Trainingsplatz. Es droht damit weiter ein Ausfall der kompletten Innenverteidigung am Samstag in Dortmund, da Rüdigers bisheriger Nebenmann Jonathan Tah nach zwei Gelben Karten gesperrt zuschauen muss.