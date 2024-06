Slowakei gegen Rumänien ab 18 Uhr LIVE

Zweites „Gijon“

Aufgrund der Ausgangslage gibt es Befürchtungen, Frankfurt könnte ein zweites „Gijon“ werden. Der Nichtangriffspakt in der spanischen Stadt hatte bei der WM 1982 dafür gesorgt, dass sowohl Deutschland als auch Österreich die nächste Runde erreichten – zulasten von Algerien. Ein friedliches Unentschieden würde sowohl den Slowaken als auch dem rumänischen Tabellenführer zum fixen Aufstieg reichen, unabhängig vom Ausgang der zweiten Partie. „Wir spielen um den ersten Platz, wir spielen um den Gruppensieg. So wie wir zuvor in jeder Sekunde alles gegeben haben, werden wir jetzt und immer in jeder Sekunde alles geben“, kündigte der rumänische Trainer Edi Iordanescu an.