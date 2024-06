„Yana ist ein Symbol für den Willen der Ukraine“

Den Termin mit Yana organisierte Oleksandra Saienko. Die in Wien lebende Ukrainerin hat als Treffpunkt die Gedenktafel an Eliud Kipchoges Rekord-Marathon im Prater vorgeschlagen: „Sein Motto lautet: „No Human is limited, kein Mensch ist limitiert. Das passt für die Situation von Yana und Tausenden anderen Menschen in meiner Heimat sehr gut.“