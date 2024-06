Gemma! In der „Krone-Fanzone“ ins Achtelfinale

Die „Steirerkrone“ bringt die EURO in die steirischen Bezirke! Nach unseren Stationen in Leoben, Seiersberg-Pirka und in der Grazer Seifenfabrik laden wir unsere Gäste zum entscheidenden Gruppenspiel der Österreicher gegen die Niederlande am Dienstag (ab 17 Uhr, Ankick um 18 Uhr) auf den Hauptplatz in Hartberg. Eintritt frei! Auch in der „Krone“-Fanmeile in Kapfenberg steigt wieder eine EURO-Party. Alle für Österreich!