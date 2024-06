Vor Holland-Spiel: Waldviertler Mohn im EM-Rausch

Roter und Weißer Mohn haben landwirtschaftlich zwar kaum Bedeutung, dennoch blühen die Felder in dieser Farbenpracht umso strahlender für den Tourismus, wissen auch der Präsident der Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager, Waldland-Geschäftsführer Franz Tiefenbacher und der Waldviertler Tourismus-Chef Tom Bauer. Denn die Mohnblüte ist nicht nur ein besonderer Farbtupfer in der Kulturlandschaft. „Sie ist auch wichtiger Teil der Artenvielfalt. In unser aller Interesse sollten wir diese Bio-Diversität schützen.“