Die unglaubliche Verwandlung der Dolly Schmidinger

Es ist eine unglaubliche Metamorphose, wenn Publikumsliebling Dolores Schmidinger bei den Seefestspielen in Mörbisch zur Queen mutiert. Generalintendant Alfons Haider lotste die Kult-Mimin in Burgenland. Was sie von Queen Elizabeth hält und was sie ein bisserl an ihrem Gastspiel dennoch stört, das verriet sie, als die „Krone“ sie zur ersten Kostümprobe begleitete.