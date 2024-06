Notarzt-Einsatz! Große Sorge um Ungarn-Spieler

Reglos am Boden

Klar ist, dass der frühere Mattersburg-Stürmer Ungarns nach einem Eckball seines Kapitäns Dominik Szoboszlai in den Strafraum stürmte – und kurz darauf reglos am Boden lag. Womöglich war er im Getümmel im Kampf um den Ball mit einem Schotten zusammengeprallt – oder er hatte sich beim extrem harten Aufprall auf dem Rasen verletzt.