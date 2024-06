Vollgas-Ehepaar: Die Pailers sind nicht zu bremsen

Reinhold Taus holte den Sieg

In Gasen belegte „Pailix“ am Ende den fünften Platz. Der Sieg beim dritten Saisonlauf ging an Reinhold Taus, der in seinem Subaru P4 Turbo als erster Fahrer überhaupt einen Lauf auf der 2,3 Kilometer langen Strecke unter einer Minute bewältigen könnte.