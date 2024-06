Prohaska: Eine Statue für „Baumi“ und „Arnie“

Eigentlich hatte ich vor dem Spiel Bedenken, dass wir überpowern und in einen Konter laufen könnten. Aber nein, viel richtig gemacht. Leider haben sich in einer kurzen Phase im Passspiel Fehler eingeschlichen, der Ausgleich der Polen war nicht so super herausgespielt, da ist der Ball einige Male hin- und hergeflogen.