Die Schweiz gegen Deutschland – ab 21 Uhr LIVE

Perfekter Auftakt

Der Gastgeber peilt den dritten Sieg nach den Erfolgen im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) und gegen Ungarn (2:0) an. Drei deutsche Siege in der Gruppenphase gab es auch beim WM-„Sommermärchen“ 2006. Offen ist allerdings, ob Nagelsmann personelle Veränderungen vornehmen wird und drohende Gelbsperren im Achtelfinale einplant. Es spricht wenig dafür, dass der 36-Jährige von seiner Turnier-Strategie mit der klaren Rollenverteilung im Kader in Stammkräfte und Herausforderer abweicht.