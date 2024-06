„Katastrophen“-Rasen in Frankfurt: UEFA beruhigt

Vor dem abschließenden Gruppenspiel von Gastgeber Deutschland gegen die Schweiz am Sonntag präsentierte sich der Rasen in der Frankfurter Arena in keinem guten Zustand. Nach der Partie England gegen Dänemark (1:1) am Donnerstag beklagten mehrere Profis den rutschigen Untergrund. Die Folge ist, dass der Platz voller Rasenfetzen ist. Englands Abwehrspieler Kyle Walker rutschte schon in der Anfangsphase gefährlich weg und musste ebenso wie später sein Teamkollege Bukayo Saka die Schuhe wechseln.