Dieses Team soll Pogacar zum Tour-Sieg begleiten

Todesfall in der Familie

Die Verantwortlichen von UAE wichen damit bei der Auswahl der acht Fahrer nicht von der im Dezember getroffen Vorselektion ab. Pogacar hat in der vergangenen Woche wegen des Todes seines Großvaters das Höhentrainingslager in den französischen Alpen drei Tage früher als geplant beendet. Nach seinem Triumph beim Giro d‘Italia peilt der Slowene bei der in Florenz beginnenden 111. Frankreich-Rundfahrt seinen dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2021 an. Zuletzt gelang das Double aus Giro und Tour dem Italiener Marco Pantani im Jahr 1998.