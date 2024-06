PS-Veteran (63) schraubte ein Jahr fürs Comeback

Der Ford Escort RS Cosworth war allerdings Schrott, wurde von Scherr ein Jahr lang in mühsamer Kleinarbeit wieder selbst aufgebaut: „Mit so einem Auto kann man ja nicht einfach zum Ersatzteilhändler gehen.“ Zwischenzeitlich dachte er an ein Ende seiner seit vier Jahrzehnten andauernden Motorsport-Karriere: „Ich habe in all den Jahren aber sicher schon zehnmal ans Aufhören gedacht und elfmal erst wieder damit angefangen“, scherzt Scherr.