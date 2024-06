„Reiseleiter“ Trimmel verrät seine Tipps in Berlin

„Die Stadt ist so groß, in jedem Bezirk gibt es alles. Daher bleiben die meisten Berliner auch in ihrer Gegend.“ Er selbst hat gewechselt. „Nach sieben Jahren beim Alexanderplatz wollten wir raus aus unserem Grätzl“, erzählt der Union-Profi. Dessen Frau eine Malerin ist, er sich selbst auch oft in den unzähligen Kunstgalerien verzaubern lässt. Sein Tattoo-Studio ist mittlerweile geschlossen, dafür brachte der Rechtsverteidiger jetzt eine Modelinie heraus. Er ist und bleibt umtriebig.