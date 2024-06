Matjaz Kek: „Fußball kann grausam sein!“

Zan Karnicnik (Slowenien-Torschütze und „Man of the Match“): „Es sind gemischte Gefühle, speziell für mich. Es war ein richtig gutes Spiel, aber am Schluss haben wir ein bisschen die Konzentration verloren. Es war ein hartes Spiel, am Ende haben die Serben alles reingeschmissen. England ist natürlich der Favorit in der Gruppe. Aber Serbien konnte auch gut gegen sie mithalten, also werden wir hoffentlich auch ein gutes Spiel gegen sie abliefern.“