Neuer VIP-Club als Investition in die Zukunft

Erstmals in der Klubgeschichte geht der Verein – oder besser die Firma – Altach ein größeres Schuldenrisiko ein. „Der Plan ist dahingehend ausgelegt, dass wir in 20 Jahren den gesamten Kredit abbezahlt haben werden“, sagt der Geschäftsführer. Mit dem aktuellen Vorhaben werden die Rheindörfler am Schnabelholz fast 20 Millionen Euro aus Eigenmitteln in den Infrastrukturausbau investiert haben – davon können andere Bundesligaklubs nur träumen.