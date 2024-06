Bus war nur mehr ein Kfz-technisches Häuferl Elend

Schäden waren nicht nur „kosmetisch“

Massive Dellen an der Fahrertür und riesige Schweißstellen gaben den Ausschlag, dass man das Fahrzeug bei der Kfz-Prüfstelle in Brunn an der Wild genauer unter die Lupe nahm. Das Ergebnis: sieben schwere Mängel und einmal sogar Gefahr in Verzug wegen einer Handbremse ohne Funktion! Bei den Mängeln schlug sich vor allem der starke Rost an den Bremsen & Co zu buche.