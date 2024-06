Spanien gegen Italien ab 21 Uhr LIVE

Spezielles Duell

Für Kapitän Morata dürfte die Begegnung eine spezielle werden. Der Angreifer verbindet mit Italien die Liebe zu seiner Frau Alice, also grundsätzlich „viel Zuneigung“ – aber auch Erinnerungen an blanken Hass. Als Joker sorgte er im EM-Halbfinale 2021 in der 80. Minute für den Ausgleich, im Elfmeterschießen versagten ihm dann aber die Nerven. Die Folge: Zahlreiche Hassnachrichten, die seine Frau Alice damals öffentlich machte. Ein Fan-Liebling ist Morata bis heute nicht. Bei Heimspielen der spanischen Nationalelf muss er sich oft Pfiffe anhören.