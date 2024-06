Blake Lively überrascht mit sündteurer Loch-Jeans

Schauspielerin Blake Lively ist für ihren stilsicheren Modegeschmack bekannt. Ob auf dem roten Teppich oder auf den Straßen von New York – die 36-Jährige weiß, wie sie mit modischen Looks für Aufmerksamkeit sorgen kann. Für das eine oder andere Outfit greift Lively wohl gern einmal tiefer in die Tasche.