Ryan Reynolds trollt Taylor Swift & Blake Lively

Der 47-jährige „Deadpool“-Schauspieler trollte seine Frau Blake Lively und Taylor Swift mit einem Foto, das am Donnerstag bei Beyoncés „Renaissance“-Filmpremiere in London aufgenommen wurde. Doch in seinem Foto sind nicht die Gesichter der beiden Frauen zu sehen, sondern seines und jenes von Swifts Boyfriend Travis Kelce.