Regenwasser-Urnen: Bronzekugel als Grabstätte

Eigentlich ähneln sie auf den ersten Blick eher einem Kunstwerk, als einer Grabstätte: die sogenannten Regenwasser-Urnen. Eine besondere Art der Naturbestattung, die 2021 erstmals in Wien Einzug gehalten hat – und ab Herbst auch in Klagenfurt angeboten wird. „Die notwendige Infrastruktur haben wir bereits geschaffen – wir haben eine schöne Fläche im Süden des Zentralfriedhofs Annabichl dafür vorgesehen“, so Stadträtin und Friedhofsreferentin Sandra Wassermann zur „Krone“.