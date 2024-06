EM-Fans liefern sich kulinarischen Schlagabtausch

Albanische Fußballfans, die vor den Augen der flehenden Italiener Spaghetti zerschlagen, österreichische Fans, die vor den Augen der Franzosen demonstrativ ein Baguette zerreißen: In den sozialen Medien kursieren derzeit mehrere solcher Videos, in denen sich Fans vor EM-Spielen über die gegnerische Nationalküche lustig machen. Freilich steht der Humor an erster Stelle.