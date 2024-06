Kein Risiko! Mbappe fällt gegen Niederlande aus

Es ist die neue „Nase der Nation“. Frankreichs Superstar Kylian Mbappe hat sich am Montag im EM-Auftaktspiel gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das bestätigte der französische Fußball-Verband (FFF) in der Nacht auf Dienstag. Eine Operation sei vorerst nicht notwendig, hieß es nach ersten Untersuchungen in einem Krankenhaus in Düsseldorf. Mbappe hatte sich die Verletzung in einem Luftduell mit Kevin Danso zugezogen, der sich anschließend entschuldigte.