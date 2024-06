Bitter! Juve-Kicker droht vorzeitiges EM-Aus

Der als Außenverteidiger aufgebotene Kostic hatte sich am Sonntag beim Gruppenspiel gegen England bei einem Zweikampf mit Jude Bellingham eine Seitenbandverletzung im Knie zugezogen und musste in der 43. Minute ausgetauscht werden. Der serbische Teamarzt bestätigte am Dienstag, dass der 31-Jährige zumindest zwei Wochen Pause benötigt.