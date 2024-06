DSV Leoben holt einen erfahrenen Bundesliga-Kicker

Viele Jahre beim WAC

Der Grazer aus der Sturm-Jugend hat über 230 Bundesliga-Spiele für Grödig, die Austria und den WAC am Buckel. Für die Kärntner, wo der Ex-Schweiz-Legionär seit 2017 kickte, stand er zudem auch in der Europa-League-Gruppenphase am Platz.