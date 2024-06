Murat Yakin: „Ich vergleiche Fußball mit Schach“

Dominik Szoboszlai (Ungarn-Kapitän): „Man kann nicht in ein Spiel gehen und erwarten, drei Punkte geschenkt zu bekommen. Wir waren in der ersten Halbzeit eine ganz andere Mannschaft als in der zweiten. Wir werden aus diesem Spiel lernen und dürfen nicht traurig sein. Es sind noch zwei Spiele zu absolvieren.“