Ungarn gegen Schweiz ab 15 Uhr LIVE

Hinten dicht, vorne zahm, so hat sich die Schweizer Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten präsentiert. Zum Start in die EURO in Köln gegen die formstarken Ungarn hofft Teamchef Murat Yakin, dass endlich auch in der Offensive der Knoten platzt. Ein Auftaktsieg soll den Weg in die K.-o.-Phase ebnen, die die Eidgenossen bei jedem großen Turnier seit 2014 erreicht haben.