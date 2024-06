Vom österreichischen Unterhaus zum EM-Torjäger

20 Tore in 24 Spielen für ungarischen Top-Klub

Bei Gyirmot, Paks und Ferencváros in der ungarischen Liga gelang ihm schließlich der Durchbruch und Varga avancierte zum Leistungsträger. Für Ferencváros erzielte er in der vergangenen Saison 20 Tore in 24 Spielen. Grund genug für den ungarischen Teamchef Marco Rossi, ihn heuer für die Nationalmannschaft und die EURO zu nominieren.