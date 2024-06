Das sind Tirols beliebteste Familien-Ausflugsziele

Die weiteren Platzierungen

Platz zwei in Tirol geht an den Triassic Park in Waidring, Platz drei an die Burgenwelt Ehrenberg in Reutte. Gefolgt von der Bergerlebniswelt Kugelwald in Tulfes und der Outdoor Abenteuer & Erlebniswelt für Kinder in den Swarovski Kristallwelten in Wattens.