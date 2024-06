Die Schotten rocken die Münchner Innenstadt

Die Schotten rocken München! Nachdem einige Fans bereits am Vormittag Bars das Bier leer getrunken hatten, zogen sie am Nachmittag in die Münchner Innenstadt weiter. Die Fans der „Bravehearts“ ließen es noch vor dem Anpfiff (EM-Eröffnungsspiel um 21 Uhr gegen Deutschland) vor allem am Marienplatz und der Fanmeile im Olympiapark so richtig krachen (Video oben).