Fan-Invasion in München: Bar geht sogar Bier aus!

Walker war im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nun war er in Begleitung seines Arztes Gordon Mackay und zwei Freunden unterwegs, um Spenden für ein Krankenhaus in Indien zu sammeln. Rund 15.500 Euro kamen zustande. Sein Landsmann Ferguson sammelte laut der schottischen Botschaft gar 41.000 Euro für eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich mit der psychischen Gesundheit von Männern befasst. Beide kamen rechtzeitig vor dem Eröffnungsspiel Deutschland – Schottland am Freitag in Bayern an.