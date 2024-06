Emotionales Video: Kicker bitten um Unterstützung

In der Gruppe E der EM spielt die Ukraine gegen Rumänien, die Slowakei und Belgien. Doch sich voll auf das Turnier zu fokussieren, fällt den Spielern nicht leicht. „Es ist wirklich schwierig, denn jeden Tag liest man Nachrichten und weiß, was in unserem Land passiert und weiß, dass Russland jeden Tag Raketen auf unser Land abschießt“, sagte Taras Stepanenko von Schachtar Donezk.