So viel Respekt wie noch nie vor unserem ÖFB-Team

Alle unter Top 28 der Welt

Dahinter folgen übrigens auf Platz vier und fünf unsere Gegner Frankreich und Niederlande – schon alleine das zeigt, wie schwer die rot-weiß-rote Gruppe ist. Was letztendlich auch die Statistik untermauert, keine Gruppe ist von den Platzierungen in der Fußball-Weltrangliste her so schwer und damit zugleich so gut wie unsere – alle vier Teams finden sich unter den Top 28 der Welt, nimmt man nur die Teams aus Europa, dann sind es die Nummern 1 (Frankreich), 5 (Niederlande), 13 (Österreich) und 16 (Polen).