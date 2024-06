Salzburgs Gourna sieht Frankreich im Vorteil

Das Reservoir an Topspielern ist bei den Franzosen größer. „In Frankreich gibt es unglaubliche viele Kinder, die Fußball spielen. Das geht bereits in ganz jungem Alter los, wo sie auf den Straßen der Vorstädte von früh bis spät zum Kicken draußen sind“, erzählte Gourna-Douath. „Auch ich habe so begonnen.“ Der frühere französische U19-Kapitän ist in Villeneuve-Saint-Georges südlich von Paris aufgewachsen, Mbappe in Bondy im Nordosten. Während es den Superstar in der Jugend zu AS Monaco zog, durchlief der Salzburg-Kicker die Akademie von AS St. Etienne.