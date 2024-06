ÖFB-Gegner: Von Disneyland plötzlich zur EM

Eigentlich wollte Joshua Zirkzee nur ein bisschen Spaß in der Heimat von Mickey Mouse haben. „Happy me“, schrieb der Bologna-Stürmer auf Instagram, als er am Mittwoch Richtung Disneyland in Orlando (USA) unterwegs war. Stunden später wurde der 23-Jährige von Niederlandes Fußball-Teamchef Ronald Koeman für die EM nachnominiert und saß im Flieger nach Deutschland.