Wegen EURO: Vater schickt kuriose E-Mail an Schule

Die Aktion von Iain Meiklejohn geht aktuell im Netz viral. Genauer gesagt die E-Mail, die er an die Forresters High School in der schottischen Hauptstadt Edinburgh geschickt hatte. In dieser informierte er die Schule, dass sein zwölfjähriger Sohn Aleks in den kommenden Wochen fehlen wird. Der Grund: Der Knirps wird mit seinem Vater Schottland bei der EURO in Deutschland vor Ort die Daumen drücken.