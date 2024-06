Privatsache Religion? Nicht bei Muslimen

Es hilft nichts, weiterhin zu ignorieren, dass die Mehrheit der Wiener Volksschüler islamischen Glaubens ist. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren noch steigen. Die Veränderungen, die sich daraus an unseren Schulen ergeben, sollten inzwischen weitgehend bekannt sein. Für muslimische Communities spielen traditionelle und religiöse Gebote in der Erziehung der Kinder eine große Rolle.