Mini 5-Türer: Unterschied ist mehr als zwei Türen

Für die vier optischen Varianten stehen zwei Benzinmotoren zur Wahl. Den Einstieg markiert der Cooper C mit einem 156 PS starken Dreizylinder, der eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h ermöglicht. 242 km/h erreicht der 204 PS starke Vierzylinder des Cooper S. Beide Motoren werden mit Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Die Preise beginnen bei gut 31.000 Euro für den Cooper C bzw. knapp 36.000 Euro für den Cooper S, also gut 1000 Euro über dem Dreitürer.