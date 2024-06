„Tennis-König“ kehrt in Heimatgemeinde zurück

„Ich bin sehr froh wieder hier zu sein, am Ort, in dem ich geboren bin, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo meine Familie und meine Freunde sind. Es freut mich besonders, hier so viele Kinder und Jugendliche zu sehen und mit euch diesen tollen Moment zu verbringen“, meinte Sinner, der am Montag den Weltranglisten-Gipfel erklommen hatte.