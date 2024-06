Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz heute LIVE

Im Halbfinale besiegte er den von Magenschmerzen geplagten Norweger Casper Ruud in vier Sätzen. Am Sonntag soll am Court Philippe Chatrier, wo er sich vor zwei Jahren im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Fuß verletzt hatte, der ersehnte Major-Titel her. „Ich hoffe, dass es Sonntag eine Emotion sein wird, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde.“